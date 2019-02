Brama onzeker bij FC Twente voor topper

De aanvoerder van de ploeg uit Enschede kampt met fysieke problemen. Brama wordt in de warming-up op Het Kasteel nog een keer getest.

„Het zal een ’last call’ worden, maar op dit moment ga ik ervan uit dat hij niet inzetbaar is”, zei trainer Marino Pusic. „Het is een serieuze aderlating. Het is flink balen dat we niet compleet zijn, zeker als je de kraker tegen Sparta speelt. We moet ermee dealen.”

FC Twente, dat aan kop van de Keuken Kampioen Divisie vier punten voorsprong heeft op FC Den Bosch en acht op Sparta, mist sowieso Javier Espinosa, Ulrich Bapoh, Tim Hölscher en Fred Friday. Het meespelen van de Braziliaanse verdediger Ricardinho is eveneens onzeker. Bij Sparta keren Mohamed Rayhi en Adil Auassar terug na blessures.