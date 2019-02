Schaatssters verrast met goud op teamsprint

,,Een goed begin", zo glunderde Leerdam bij de NOS. Met 1.26,28 was het trio een kleine seconde sneller dan Canada en Rusland. ,,Je ziet geen rondebord dus ik was mooi verrast", zei De Jong. Smit, die de eerste van de drie ronden op kop reed, beaamde dat. ,,Ik had geen idee wat ik reed."

,,Ik denk dat we een goed team zijn met z'n drieën", zei Leerdam. In dezelfde samenstelling reden de drie schaatssters een keer eerder en toen wonnen ze ook. ,,We hebben ook heel erg erop gelet dat de overnames goed gingen", zei De Jong.

Het trio pakte de eerste wereldtitel op dit onderdeel. Volgens Smit is het een onderdeel dat zeker potentie heeft. ,,Het zou leuk zijn als het op den duur olympisch wordt."