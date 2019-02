Oud-renner Johan van der Velde (62) ernstig ziek

Roompot-Charles Cycling Team meldde op Twitter: „Lieve Johan, je hebt in je leven veel gevechten gewonnen, deze zul je ook winnen.” Van der Velde werkt als buschauffeur bij de wielerformatie.

Daarmee reageerde Roompot onder meer op het bericht van BN De Stem dat Van der Velde lijdt aan acute leukemie en wordt behandeld in een ziekenhuis in Breda.

Van der Velde won onder meer ritten in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Italië. In 1982 eindigde hij als derde in het eindklassement van de Tour.