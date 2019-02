Langeveld debuteert voor Audi Sport in WTCR

„Heel bizar zoals het gelopen is. In eerste instantie was het voor Audi niet mogelijk, maar vorige week dinsdag kreeg ik te horen dat bij Comtoyou ga rijden”, vertelde Langeveld die trots is dat het hem na elf jaar hard werken gelukt te gaan strijden tegen de mondiale toerwagentop met wereldkampioenen als Yvan Muller, Rob Huff, Gabriele Tarquini en Thed Björn.

Langeveld neemt binnen het Comtoyou-team zijn eigen engineer Herman de Jagar mee. Audi Sport dat met vier klantenwagens aan het WTCR meedoen. De andere twee Audi’s RS3 LMS zijn voor Gorden Shedden en Jean-Karl Vernay die voor het eveneens Belgische WRT uitkomen.

Naast Hyundai-rijder Nicky Catsburg is Langeveld de tweede Nederlandse coureur in het WTCR, welke serie tijdens de Verstappen-dagen op het circuit van Zandvoort op 18 en 19 mei aanstaande ook in actie komt. Tom Coronel probeert ook een stoeltje te bemachtigen maar is daar tot nu toe nog niet in geslaagd.

Voor Langeveld die op 5 maart in Marokko zijn debuut maakt, is de promotie zeer verdiend. Hij heeft aan 143 races meegedaan, haalde met 36 overwinningen een winstpercentage van 25,2% en kwam 76 keer op het podium (53,1%). Op zijn c.v. staan verder titels in de Suzuki Swift Cup, Renault Clio Cup, SEAT Leon Eurocup en in de afgelopen twee seizoen zeges in de sterk bezette TCR Germany.