Sablikova troeft De Jong af op 3000 meter

De 23-jarige schaatsster van Team Jumbo-Visma mocht met een tijd van 3.59,41 even dromen van de gouden medaille op de 3000 meter. De Tsjechische oudgediende Martina Sablikova (31) wist in de laatste rit de tijd van De Jong toch nog te verbeteren: 3.58,91 (baanrecord).

Achter De Jong eindigde de Russin Natalia Voronina op de derde plaats (3.59,99). Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op deze afstand, belandde op de vierde plek (4.00,47). De onttroonde titelhoudster Ireen Wüst moest genoegen nemen met de vijfde plek (4.01,45).

Door de late afmelding van de Duitse veterane Claudia Pechstein moest de internationale schaatsunie (ISU) het rittenschema aanpassen. In de eerste gewijzigde versie kwam Wüst in de tweede rit tegen Achtereekte te staan. Dat werd later aangepast, waardoor de twee titelkandidaten toch niet tegen elkaar hoefden te rijden.

Wüst knokte in de tweede race voor wat ze waard was, maar ging in de laatste twee ronden behoorlijk stuk. Achtereekte reed in de rit erna lange tijd iets boven de tijd van haar landgenote, maar dook er met twee sterke slotronden (32,3 en 33,3 tegen 33,0 en 33,9 van Wüst) alsnog ruimschoots onder.

Daarna begon het wachten voor Achtereekte, die vorig jaar bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018 in een soortgelijke situatie zat. Ze reed destijds in de vijfde rit een tijd (3.59,21) waaraan daarna niemand meer kon tippen. In Inzell kreeg de Nederlands allround kampioene sneller duidelijkheid over de status van haar tijd.

De Jong bouwde haar race goed op en sloeg met twee prima slotronden (31,9 en 32,3) toe. Voronina reed daarna lange tijd onder het schema van de Friezin, maar verloor in haar laatste ronde (33,0) alsnog haar leidende positie. Sablikova stelde haar vijfde wereldtitel op de 3000 meter veilig met slotrondes van 31,6 en 32,0.

De Jong pakte zowel in 2016 als in 2017 WK-brons op de 3000 meter. De Europees allroundkampioene heeft in de ploegachtervolging al wel twee wereldtitels op haar naam staan.