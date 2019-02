Wüst ziet in Inzell voldoende pluspunten

De kans op titelprolongatie was vooraf klein na de zware tijd die ze door het overlijden van haar hartsvriendin en oud-schaatsster Paulien van Deutekom achter de rug heeft. In 2009 greep de vijfvoudig olympisch kampioene voor de laatste keer naast een WK-medaille op de 3000 meter.

„Het was geen speciale rit, maar het ging best oké. Ik zat echter na afloop helemaal kapot. Het is zoals het is. Ik haal genoeg pluspunten uit mijn race. Het begin was gewoon goed en dat geeft me vertrouwen voor de 1500 meter op zondag”, zei Wüst, die vrijdag (ploegachtervolging) en zaterdag (1000 meter) eveneens in actie komt. „Ik kan hier lekker doorgroeien naar mijn niveau dat ik eerder dit seizoen al wel haalde. Dan kan ik bij de WK allround begin maart in Calgary het alsnog laten zien.”

Carlijn Achtereekte kon haar olympische stunt vorig jaar in Zuid-Korea (goud op de 3000 meter) niet herhalen. „Ik rijd alleen maar om te winnen, ik kan niet tegen mijn verlies”, verzuchtte de 29-jarige rijdster van Team Jumbo-Visma na haar vierde plek, op ruim anderhalve seconde van de Tsjechische winnares Martina Sablikova. „Deze doet dus wel even zeer. Ik had aan mijn eerste WK-race op deze afstand toch graag een medaille overgehouden. Ik kwam echter tekort in mijn slotronden. Daarin kon ik het verschil niet meer maken.”

Voor Achtereekte zit de WK afstanden er nu al weer op, al is ze nog wel reserve voor de 5000 meter op zaterdag. Als Nederlands kampioene allround mag ze begin maart eveneens deelnemen aan de WK allround in Calgary.