Video: Balotelli-momentje Velthuizen tijdens training

De tweede doelman van de club uit Alkmaar kreeg het tijdens de oefensessie aan de stok met een jasje, zoals Balotelli in dienst van Manchester City ooit worstelde met een hesje.

Door de harde wind had Velthuizen alle moeite om zijn jasje aan te krijgen. In tegenstelling tot Balotelli zag eenmalig Oranje-international er de lol wél van in.

Bekijk hieronder de beelden: