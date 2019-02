Pedersen zet Nederlandse schaatsers te kijk

De 32-jarige Kramer reed in Inzell aanvankelijk de beste tijd (6.12,53). In de voorlaatste rit dook Pedersen daar ruim onder (6.07,16). Roest kon de wereldtitel in de laatste rit nog overnemen van zijn ploeggenoot, maar hij kwam niet verder dan de tweede plek in een tijd van (6.11,70).

Kramer pakte in het verleden acht keer goud op de WK afstanden tijdens de vijf kilometer en greep ook drie keer de olympische titel. In 2006 was Chad Hedrick de laatste niet-Nederlander die de wereldtitel pakte op die afstand. In 2011 pakte Bob de Jong de wereldtitel. Kramer deed toen niet mee.