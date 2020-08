Manchester United-verdediger Victor Lindelöf ’tackelt’ tasjesdief

Volgens Aftonbladet gebeurde dit in de Zweedse stad Vasteras, zijn geboorteplaats. Tegenoverig de krant heeft zijn club Manchester United het verhaal ook bevestigd.

Uit het statement van de politie blijkt dat het betreffende de tasjesdief zou gaan om een man van midden 30, die al fietsend de tas van een 90-jarige vrouw ontvreemdde. ,,Een man die in de buurt was, is achter hem aangerend en heeft de dader ingehaald en tegengehouden. De politie wil bij dezen de kans aangrijpen om de getuige te bedanken voor zijn snelle en wijze interventie.”

De tasjesdief wordt beschuldigd van zware diefstal en kleine drugsdelicten.

Maguire

Opvallend is dat zijn maatje centraal achterin bij United, Harry Maguire de afgelopen week aan de andere kant van de medaille stond. Zo begint het juridische proces in Griekenland tegen de United-aanvoerder dinsdag.

Maguire was donderdag op Mykonos verzeild geraakt in een kroegruzie. Twee groepen maakten donderdagavond ruzie op het eiland. Agenten kwamen tussenbeide waarop drie Engelsen de politiemensen verbaal en fysiek aanvielen. De drie, onder wie de 27-jarige Maguire, werden gearresteerd.

De Britse verdediger wordt in het gerechtsgebouw in Syros bijgestaan door de Griekse topadvocaat Alexis Anagnostakis. Maguire is niet verplicht om zelf bij de zitting aanwezig te zijn. Hij heeft al officieel verklaard onschuldig te zijn.

Maguire verloor vorige week met Manchester United in de halve finales van de Europa League van de uiteindelijke winnaar Sevilla.