Roest: ’Prestatie Pedersen heel bijzonder’

„Ik wist wat voor rondjes Sverre had gereden. Dus het was zeker alles of niets”, zei Roest bij de NOS. „Ik hoopte iets bijzonders te kunnen doen, maar dat zat er niet in. Vier ronden voor het einde was het op. Nu voel ik me extreem slecht, ik ben echt kapot.”

De 23-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma moest met 6.11,70 genoegen nemen met het zilver voor Sven Kramer, die achtvoudig wereldkampioen is op deze afstand. Dat de Noren uitzinnig zijn is logisch, vond Roest. „Het is een tijd geleden dat iemand anders dan Kramer wint op deze afstand. Wat Sverre hier doet, is heel bijzonder. Hij was echt de beste vandaag.”