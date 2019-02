Woelende Bergsma miste de power

De Friese stayer miste na een doorwaakte nacht de kracht in zijn benen om te kunnen strijden om een podiumplek. „Ik heb geen diepe slaap gehad en dat op een WK”, treurde hij.

„Het zal toch wel een beetje met de zenuwen te maken hebben. Nee, ik heb geen slaappillen genomen. Ik lag gewoon de hele tijd te woelen. Vanmiddag ben ik nog even gaan liggen, maar lukte het ook niet. Ik hoopte nog dat de terugslag pas een dag later zou komen, maar tijdens de race voelde ik al vrij snel dat ik geen power meer had. Dan zaterdag maar op de 10.000 meter, als ik ten minste goed heb kunnen slapen.”

