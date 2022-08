Premium Het beste van De Telegraaf

Ontluisterende Europese avond legt pijnpunten PSV bloot

De basisopstelling van PSV tegen Rangers.

EINDHOVEN - De PSV’ers zijn met een flinke kater wakker geworden na een Europese deceptie, die de club de afgelopen jaren te veel heeft gehad. Het allerminst imponerende Rangers FC heeft de route naar de Champions League versperd, zodat de obsessie in Eindhoven met het kampioenenbal, waarin PSV in het verleden twaalf jaar op een rij vaste klant was, met weer een seizoen is verlengd. Niet de grote Europese kanonnen als Real Madrid, Manchester City en Bayern München kunnen uit de koker rollen bij de loting, maar heel wat minder aansprekende tegenstanders, veelal uit Oost-Europa. De ontluisterende Europese avond gaf inzicht in waar het nieuwe PSV van trainer Ruud van Nistelrooy staat.