Pijnvrije Bendsneyder trapt tevreden af bij RW Racing

Met name Bo Bendsneyder verrichtte veel werk met de voor hem nieuwe machine. “Het ging heel goed”, vertelde de Rotterdammer die vorig jaar in zijn laatste race voor het Tech3-team een vervelende beenblessure opliep. “We hebben veel verschillende dingen kunnen uitproberen en het nieuwe NTS-chassis en de Triumph- motor voelden goed aan. Van mijn been heb ik tijdens het rijden weinig last.”

Hoewel teamgenoot Steven Odendaal vanwege een voetblessure niet het volledige programma kon afwerken, waren de resultaten van die eerste test volgens teammanager Jarno Janssen bemoedigend. Vooral voor Bo Bendsneyder was hij blij. “Vanwege zijn beenblessure kon Bo bij de test in november niet veel doen. Daarom was het heel spannend om te zien hoe het nu zou gaan, want dit was eigenlijk de eerste keer dat hij weer fit en wel op de motor zat. In vergelijking met de andere Moto2-rijders die hier zijn, onder wie Alex Marquez, doet hij niet veel onder. Het is echt veelbelovend wat we hier hebben gezien.”

Janssen zag partner GEO Technologies in Zwitserland een compleet nieuw frame aanleveren. “Alles is doorgevoerd waarop we vorig jaar op- of aanmerkingen hadden”, vertelde hij. “Behalve een nieuw frame hebben we natuurlijk ook met het nieuwe Triumph-motorblok gereden, terwijl onze fietsen dit seizoen zijn uitgerust met KYB-vering. We zijn deze tweedagen eigenlijk van nul af aan begonnen. De focus lag dan ook op het verzamelen van data van verschillende afstellingen en kijken hoe de machine en de rijders daarop reageerden”.

Volgende week donderdag presenteert het team zich tijdens de Motorbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs.