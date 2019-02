WK-goud Pedersen doet Noorse bondscoach versteld staan

Sverre Lunde Pedersen pakt WK-goud op de vijf kilometer. Ⓒ timsimaging

„Ongelooflijk wat Sverre Lunde hier heeft gepresteerd”, aldus bondscoach Bjarne Rykkje van Noorwegen nadat Pedersen de wereldtitel op de 5 kilometer had veroverd. „Dit had ik niet verwacht en zijn tijd had ik evenmin zien aankomen.”