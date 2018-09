Orejuela snel op veld bij Ajax

Ajax rekent erop dat de Colombiaanse verdediger nog deze week zijn entree op de trainingsvelden van De Toekomst maakt.

De back van Deportivo Cali was een kleine twee weken terug al in Amsterdam om zijn overgang af te ronden. In afwachting van de afwikkeling van het papierwerk en zijn werkvergunning reisde hij terug naar Colombia.

"Dankzij de goede service van de Nederlandse Ambassade in Bogota en Washington (RSO WHA) wordt Orejuela nog deze week op het trainingsveld verwacht", aldus Ajax woensdag op de website.

De 22-jarige Orejuela, jeugdinternational van Colombia Onder-20, heeft een vijfjarig contract ondertekend bij Ajax. Hij is na Daniel Cruz, Mateo Cassierra en Davinson Sanchez de vierde Colombiaan in dienst van Ajax.