Aanwinst bepaalt zelf wanneer hij naar Bayern komt

In zijn contract is een flexibele transfertermijn overeengekomen. Arp kan al komende zomer de overstap maken naar Bayern. Ook kan hij ervoor kiezen pas in de zomer van 2020 van HSV naar de Rekordmeister te verhuizen. De clubs hebben daar geen zeggenschap in. Dat beslist de jeudige Arp helemaal zelf.

