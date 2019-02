Video: Oude meester schiet een corner in één keer binnen

Een kleine tien minuten na rust draaide Joaquin, 37 jaar inmiddels, de bal in één keer in het doel van Valencia. Doelman Jaume Domenech leek de bal nog wel te keren en er werd ook nog even doorgespeeld. Na raadplegen van de doellijntechnologie bleek de bal toch achter de doellijn en werd het doelpunt goedgekeurd: 2-0 voor Betis.

