Nipte zege voor sterke Van Gerwen

In Newcastle rekende de ongenaakbare nummer één van de wereld opnieuw af met Michael Smith. In een herhaling van de laatste WK-finale en de finale van de Premier League van 2018 werd het 7-5 in legs voor Van Gerwen. De beste darter van de wereld produceerde 105 gemiddeld en benutte 58 procent van zijn dubbels.

Van Gerwen nam een 4-2 voorsprong en kreeg twee kansen om verder uit te lopen. Hij miste echter en zag Smith wel finishen. Een leg later deelde Smith een tik uit met een 150-finish, terwijl Van Gerwen klaarstond met nog veertig punten over. Vervolgens kwam Van Gerwen met 6-5 in legs voor en brak hij zijn opponent in de laatste leg en boekte een verdiende zege.

Fenomenale cijfers

Van Gerwen sloot de Premier League in 2013, 2016, 2017 en 2018 af als winnaar. Alleen Phil Taylor boekte meer eindzeges: zes. Sinds Van Gerwen in 2013 voor het eerst zijn opwachting maakte in de prestigieuze dartscompetitie bereikte hij altijd minimaal de finale. Aan het einde van de reguliere competitie stond de Brabander aan het einde bij al zijn deelnames bovenaan.

Bekijk ook: Magnifieke comeback in Premier League

Van Gerwen is in 2019 ouderwets goed op dreef. De 29-jarige Nederlander pakte op 2 januari de wereldtitel en afgelopen weekeinde won hij in Milton Keynes voor de vijfde keer The Masters. Bij beide toernooien kwam hij geen enkele keer echt in de problemen.

Uitslagen

James Wade - Raymond van Barneveld 7-4

Gerwyn Price - Daryl Gurney 7-4

Chris Dobey - Mensur Suljovic 6-6

Michael van Gerwen - Michael Smith 7-5

Peter Wright - Rob Cross