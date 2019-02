Nerveuze Van Gerwen: ’Dat mag mij niet gebeuren’

„Ik was niet helemaal zelfverzekerd ”, zei de nummer één van de wereld in gesprek met RTL 7. „Ik was best gespannen. Dat mag mij natuurlijk nooit gebeuren. Op een gegeven moment miste ik alle triples in één leg. Ik wil dan te graag. Dan lukt het vaak juist niet.”

Bij een 4-3 voorsprong voor de 29-jarige Nederlander pakte tegenstander Michael Smith uit met een 150-finish. „Die deed wel even zeer. Maar uiteindelijk sleep ik de wedstrijd eruit, dat is wel heel fijn. Dit geeft veel voldoening en zelfvertrouwen.”

