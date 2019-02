Ajax is gewaarschuwd: ’Geen tv-gebaartjes’

Nu de Video Assistant Referee (VAR) in de knock-outfase zijn intrede doet, is het bij dubieuze momenten verleidelijk het tv-gebaar te maken, zoals de scheidsrechters doen als de VAR wordt ingeschakeld. „Maar de UEFA tolereert dat niet van spelers en trainers”, waarschuwt Aron Winter.

De assistent van Ajax-trainer Erik ten Hag was deze week aanwezig op de UEFA-bijeenkomst in Frankfurt, waar scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti afgevaardigden van de zestien clubs in de achtste finales bijpraatte over het inzetten van de VAR vanaf komende dinsdag. „Spelers of trainers die met hun handen een tv-scherm uitbeelden, krijgen onmiddellijk geel”, benadrukt Winter.

Verder was er in Duitsland weinig nieuws onder de zon. „Het zijn de regels, die we in Nederland al een tijd gewend zijn”, aldus Winter. „En Real kent de VAR vanuit La Liga. Voor de Engelse clubs was het vooral een goede bijeenkomst, omdat er in de Premier League nog geen gebruik wordt gemaakt van de tv-beelden.” De ex-international is overigens een groot voorstander van de VAR in de Champions League. „Ik vind het fijn, want je ziet in de Eredivisie dat het voetbal eerlijker wordt.”