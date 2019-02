Lichaam in vliegtuigwrak is van Sala

Sala was ruim twee weken geleden, op maandag 21 januari, in een privévliegtuig vanuit het Franse Nantes onderweg naar Cardiff. Bij Cardiff City tekende de Argentijnse aanvaller een contract voor drieënhalf jaar, maar het vliegtuig vanuit Frankrijk kwam nooit aan in Wales.

Audiobericht

Vlak bij het eiland Alderney in Het Kanaal (tussen Frankrijk en Engeland) was het toestel waarin Sala en piloot David Ibbotson zaten, van de radar verdwenen. Kort daarvoor had de voetballer nog een audiobericht verstuurd naar vrienden, waarin hij aangaf doodsbang te zijn. Volgens de Argentijn dreigde het toestel uit elkaar te vallen.

Na de vermissing werd er direct gezocht naar het verdwenen vliegtuig, maar pas afgelopen zondag (bijna twee weken later) werd het toestel op de bodem van de zee gelokaliseerd. Eerder waren er langs de Franse kust al twee zitkussens gevonden, die vermoedelijk bij het vliegtuig van Sala en zijn piloot hoorden.

Lijkschouwer

Maandagochtend werd er een lichaam in het vliegtuigwrak gevonden, wat woensdagavond laat geborgen werd. Dat is vervolgens overgebracht naar Isle of Portland, waar een lijkschouwer het lichaam heeft onderzocht. Dat bleek uiteindelijk van Sala te zijn.

Zowel FC Nantes als Cardiff City stonden al uitgebreid stil bij de ramp die ’hun speler’ was overkomen. En ook uit de rest van de voetbalwereld kwamen steunbetuigingen. Dat zal komend weekend (wanneer Cardiff City op bezoek gaat bij Southampton en Nantes Olympique Nimes ontvangt) niet anders zijn.

