Advocaat zegt Feyenoord af

Het betekent dat technisch directeur Martin van Geel terug is bij af. De ervaren Advocaat was in de ogen van Van Geel en de rest van de directie verreweg de beste trainer die op dit moment beschikbaar én haalbaar is. Hij leek ook zeer geschikt om een toekomstige trainer van Feyenoord, zoals de bij de jeugd werkzame Dirk Kuyt, klaar te stomen voor het vak. Kuyt moet zoals bekend volgend seizoen nog zijn diploma coach betaald voetbal halen, maar mag in het nieuwe seizoen wel reeds als assistent gaan fungeren.

Advocaat had aanvankelijk wel oren naar de job. In Nederland trainde hij in de topdrie alleen PSV. Tijdens een korte periode als adviseur en klankbord van Van Bronckhorst kwam hij in februari 2016 wel over de vloer bij Feyenoord en vond hij de sfeer bij de Rotterdamse club prachtig. Het smaakte naar meer, maar Advocaat heeft nooit gehengeld naar een functie in De Kuip.

Op het moment dat Van Geel hem vorige week benaderde voor een eerste oriënterend gesprek, besloot hij pas na te gaan denken over een terugkeer in Rotterdam. De Hagenaar stond er positief tegenover en was vereerd dat de clubleiding in hem de ideale trainer ziet voor het volgend seizoen.

Daar heeft hij nu per direct een streep door gezet. Voor het eerst in zijn carrière is hij geschrokken van de golf aan negatieve publiciteit rond een eventuele benoeming als trainer van Feyenoord.

Advocaat: „Ik heb een oriënterend gesprek gehad met Feyenoord. Daar ga ik niet over jokken. Dat was een gesprek zonder dat een van beide partijen al conclusies trok. Toch heb ik nu besloten om geen vervolg te geven aan dat eerste gesprek.”

’Het was voor mij echt een grote eer’

„Feyenoord”, gaat Advocaat verder, „is een heel grote club. En voor mij was het echt een grote eer om daar te mogen werken. Maar er is zo’n negatieve sfeer rond mijn eventuele benoeming ontstaan, dat ik tot dit besluit ben gekomen. Want die negatieve sfeer, daar zit Feyenoord niet op te wachten en ik ook niet.”

De oud-bondscoach van Oranje, die na de kerstperiode al besloot om aan het eind van dit seizoen bij FC Utrecht te stoppen als trainer, heeft geen andere clubs met wie hij in gesprek is en weet ook niet of hij nog behoefte heeft om verder te gaan als coach. Over al die zaken wil hij op dit moment niet nadenken. Hij houdt zich tot juni volledig bezig met FC Utrecht. Het enige wat er tussendoor kwam was de vraag van Feyenoord om in gesprek te gaan over volgend seizoen.

Ervaren trainer

Van Geel heeft eerder aangegeven dat Feyenoord een ervaren trainer nodig heeft. In het rijtje met de grootste namen en dus ook met de meeste ervaring (Louis van Gaal, Dick Advocaat, Guus Hiddink, Bert van Marwijk), is de ’td’ nu klaar.

Er blijven genoeg kandidaten over, maar het wordt een flinke klus om te bepalen wie de erfenis van Van Bronckhorst aankan en wie van een jongere garde in staat is om dezelfde resultaten te halen als de huidige Feyenoord-trainer. Henk Fraser zou de job graag willen hebben, John de Wolf zou als assistent-trainer de combi met zijn oud-ploeggenoot ook durven aangaan. Maurice Steijn (VVV) schrok eerder vorige maand net als Advocaat van de felle reacties toen hij werd gelinkt aan de Rotterdamse club.