Pusic: ’Dan begrijp je weinig van topsport’

„We hebben keihard gewerkt om op deze plek te komen, maar het wordt zeker niet eenvoudig om er te blijven. Ik verwacht een pittige competitie met FC Den Bosch, Go Ahead Eagles en Sparta”, aldus Pusic, die door de goede resultaten van de afgelopen weken een beetje zijn gram haalt op de vele criticasters.

„FC Twente is een grote club en hoge bomen vangen veel wind, dus kritiek hoort erbij. Maar het leek af en toe wel of mensen totaal vergeten waren waar we vandaan komen. In de zomer waren we bijna failliet en stond ik met tien man op het veld. Dan bestaat het niet dat je binnen twee maanden een winnend team smeedt dat prachtig voetbal speelt. Dan begrijp je weinig van topsport. Ik vind dat we in de loop van het seizoen veelzijdiger, gedisciplineerder en stabieler zijn geworden. We staan op plek één en dan doe je toch veel dingen goed. Alleen nog niet goed genoeg, want het moet nog beter om kampioen te worden”, zegt Pusic, die voor het eerst een beroep kan doen op de van AZ gehuurde Fred Friday.