Gudde scoort nu al punten bij Groningen

Gudde werd door een speciaal opgerichte selectiecommissie unaniem voorgedragen als de ideale opvolger van Nijland. Met diezelfde commissie, onder aanvoering Erik Mulder, voormalig financieel directeur van de club en KNVB-commissaris, zal Gudde zich vanaf vandaag naast zijn taken bij Excelsior gaan bezighouden met de benoeming van een nieuwe technisch directeur. De club wil deze op korte termijn kunnen presenteren.

Gudde, die direct een uitstekende beurt maakte bij het personeel door de wijze waarop hij zich presenteerde, beseft dat hij na negen jaar bij Excelsior bij een club terechtkomt van een andere grootte en dynamiek. „Maar daar ben ik aan toe”, zegt de nieuwe man, die bij zijn start niet zal schromen om te sparren met Nijland, die als geen ander weet hoe de hazen lopen binnen en rond de club en regio.

„Ik heb met Hans ook de afspraak gemaakt dat wanneer hij stopt en een nieuw telefoonnummer krijgt, hij die aan mij geeft”, lacht Gudde. „Hans heeft zoveel kennis over de club, die moet niet verloren gaan.”

Zonder dat daarbij de situatie ontstaat dat Nijland over zijn eigen graf zal regeren. „Volgens mij is Hans enorm betrokken bij FC Groningen, maar wel op de goede manier”, zegt Gudde.

„Ik blijf altijd voor hem beschikbaar, maar dat moet wel op zijn initiatief zijn, ik ga hem niet voor de voeten lopen”, maakt Nijland duidelijk. „De eerstkomende tijd, als hij begint, zal ik niet bij de club komen. Dat is goed voor hem en ook voor mij.”

’Wouter gaat het goed doen’

Nijland heeft alle vertrouwen dat zijn erfenis bij Gudde in goede handen is. „Dat gaat hij goed doen”, zegt de scheidend directeur. „Hij is een hele jonge kerel, maar vergeet niet dat ik ook 35 jaar was toen ik begon. Het voordeel is dat hij al ervaring heeft in het management in het betaalde voetbal, dat had ik destijds niet. Zie wat hij samen met Ferry de Haan heeft neergezet bij Excelsior, dat is heel knap. Hij is ongelooflijk gretig en ambitieus én heel duidelijk. Dat vind ik mooi. Ik sta honderd procent achter deze keuze.”

Gudde stopt op 4 april in Kralingen, twee dagen voor FC Groningen-Excelsior. „Dat is een wedstrijd die ik niet wil meemaken”, doelt hij op de belangen voor beide clubs. „Ik ga op vakantie met het gezin en de batterij opladen om hier aan de slag te gaan.”