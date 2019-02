Koopmeiners: Verdediger of middenvelder?

Teun Koopmeiners (l.) excelleert bij AZ als verdediger, maar voelt zich middenvelder. Ⓒ Hollandse Hoogte

WIJDEWORMER - Teun Koopmeiners (20) is een belangrijk radertje in de AZ-machine die na de winterstop op volle toeren draait. De Alkmaarders wonnen alle duels en kregen – met Koopmeiners centraal achterin naast Ron Vlaar – nog geen doelpunt tegen. Het talent staat op een T-splitsing. In zijn hart voelt de talentvolle jeugdinternational zich nog middenvelder, maar trainer John van den Brom voorziet voor hem een glansrijke carrière als verdediger.