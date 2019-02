’Van Hooijdonk loopt op valkuil Van Halst af’

Pierre van Hooijdonk is naar het Rat Verlegh Stadion gehaald om de club als adviseur in het technisch te redden. „Een ad-hoc-beslissing pur sang”, zo oordeelt Driessen. „Want Van Hooijdonk heeft geen enkele ervaring en netwerk om technisch beleid te kunnen voeren. Zoals Jeffrey van As (oud-NAC) wel had toen hij ADO Den Haag succesvol reanimeerde of Ron Jans nu lijkt te doen bij FC Groningen. Met alleen je grote naam en status als mister NAC en kundige televisieanalist red je het niet.”

Vooralsnog blijken de vijf versterkingen die op voorspraak van Van Hooijdonk aan de eerste selectie van NAC werden toegevoegd, nog geen toevoegde waardes. „Z’n volgende sprong zou het wegsturen van Van der Gaag kunnen zijn. Als dat de oplossing is, had Van Hooijdonk dit in de winter moeten doen omdat de tijd na het zware programma komende weken zelfs voor een korte-termijnexpert bijzonder kort is.”

„Vertilt Van Hooijdonk zich aan het klusje bij NAC dan trapt hij in dezelfde valkuil als Jan van Halst bij FC Twente. Uiteindelijk leidde dat tot degradatie en NAC stevent af op hetzelfde noodlot. Een goede wedstrijdanalyse op televisie, een oordeel vellen over de coach of het leiden van een club blijken totaal iets anders dan zelf de verantwoordelijkheid dragen over een elftal of een club.”

