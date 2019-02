Ajacied treurt om dood Sala

De Ajax-verdediger, aanvoerder van de Argentijnse nationale ploeg, plaatste donderdagavond een plaat van een portretfoto van de overleden spits op een tenue van zijn nieuwe club Cardiff met daarbij een narcis, de nationale bloem van Wales. „Moge hij rusten in vrede”, luidde de begeleidende tekst.

Nicolas Tagliafico in actie tijdens het Eredivisie-duel met VVV-Venlo. Ⓒ RENE BOUWMAN,

Sala maakte in januari voor bijna twintig miljoen euro de overstap van het Franse Nantes FC naar Cardiff City. De 28-jarige Argentijn werd in Wales zelfs al gepresenteerd.

Om afscheid te nemen van zijn teamgenoten toog Sala nog een keer naar Frankrijk. Op de terugweg naar Cardiff ging het echter mis. Het vliegtuig raakte te water. Met man en macht werd gezocht naar Sala en de piloot, maar na enkele dagen werd de zoektocht gestaakt. De kans op overleving was volgens het reddingsteam nihil geworden.

De familie zette vervolgens een crowdfundingsactie op touw en mede dankzij gulle donaties van diverse bekende voetballers, onder wie oud-teamgenoot N’Golo Kante, kon scheepswrakjager David Mearn worden ingeschakeld.

Op zaterdag 2 februari wordt het vliegtuigje op een diepte van 63 meter gelokaliseerd, waarna twee dagen later duidelijk wordt dat er ook een lichaam is gevonden. Vier dagen later wordt het stoffelijk overschot ’op een zo waardig mogelijke manier’ uit het wrak gehaald, waarna donderdag de bevestiging volgt waar de familie van de voetballer zo voor vreesde: het lichaam is van Sala. Van piloot David Ibbotson (59) ontbreekt nog ieder spoor.

Ondertussen liggen Nantes FC en Cardiff City in de clinch over het hoe en wat rond de transfersom.