Rondo doet Celtics pijn met ’buzzer beater’

Rajon Rondo was donderdag de grote man bij Los Angeles Lakers. Ⓒ AFP

Rajon Rondo heeft Los Angeles Lakers in de zoemer een overwinning bezorgd op Boston Celtics. De 32-jarige Amerikaan, die jarenlang bij de Celtics speelde en met die ploeg in 2008 de NBA-titel won, schoot in de laatste seconde raak: 129-128.