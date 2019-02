Van Barneveld: ’Een marathon, geen sprint’

„Dit was niet de start waarop ik hoopte”, aldus Barney na afloop via sociale media. „Ik weet echter dat ik mijn ritme nog moet vinden. Dit is een marathon, geen sprint.”

Van Barneveld maakte na zijn vroege uitschakeling op het WK een vrije val op de wereldranglijst. Hij mocht van geluk spreken dat hij van de PDC een wildcard kreeg voor de Premier League. Zijn 28e plek op de Order of Merit gaf hem daar eigenlijk geen recht op.

De vijfvoudig wereldkampioen loopt door zijn lage klassering rechtstreekse toelating tot de majors mis en moet de komende maanden de vloertoernooien af, om zijn loopbaan aan het einde van dit jaar af te kunnen sluiten op het WK.

Komend weekeind komt Van Barneveld in het actie tijdens het Players Championship in Wigan. Volgende week donderdag verschijnt hij in de SSE Hydro ArenA in het Schotse Glasgow aan de oche, voor de tweede Premier League-avond.

Eerste schooldag

Wade was dolblij met zijn overwinning op Van Barneveld. „Ik was zó nerveus. Het voelde als een eerste schooldag, maar ik ben tevreden over het resultaat en de manier waarop ik heb gespeeld. Ik kwam op ongelukkige wijze een break achter, maar sloeg sterk terug. Het is fijn om de Premier League te beginnen met een overwinning.”

Van Gerwen

Michael van Gerwen won in Newcastle van Michael Smith. De Brabantse wereldkampioen zegevierde in 7-5. Mighty Mike was na afloop niet geheel tevreden: „Ik was niet helemaal zelfverzekerd”, zo vertelde hij. „Dat mag mij niet gebeuren.”

