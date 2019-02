Koekje van eigen deeg voor Roest en Kramer

Sinds dit jaar is de halve Nederlander Bjarne Rykkje de bondscoach van de Noren. Hij leerde het vak, hoe ironisch, acht jaar lang bij Jac Orie, als diens assistent.

„Ik heb bij mijn aanstelling geprobeerd de Nederlandse school naar Noorwegen te brengen. Mijn instelling is om op dezelfde manier te werken.” Met een lachje: „Eigenlijk is deze zege dus ook een beetje de verdienste van Jac.”

Jac Orie, Bjarne Rykkje en Sven Kramer tijdens de Winterspelen in Pyeongchang van vorig jaar. Ⓒ ANP

Kramer moest donderdag zijn eerste nederlaag ooit slikken op een 5000 meter bij een mondiale eindstrijd per kilometer. Sinds 2007 was hij acht keer ongeslagen gebleven op de vijf kilometer. In 2011 won Bob de Jong, maar Kramer was toen afwezig.

