Pedersen waarschuwt idool Kramer

Vroeger, toen hij als junior in de rondte reed, hing hij voor de televisie als Sven Kramer door het beeld snelde. „Hij was mijn idool. Ik heb er altijd over gedroomd om zo te kunnen schaatsen. En nu versla ik hem.”

Een verklaring voor zijn uithaal kon hij niet echt geven. Pedersen putte vertrouwen uit zijn winnende vijf kilometer van de World Cup, een week eerder in Hamar.

Nee, zo klonk het stellig, van revanchegevoelens voor de mislukte WK allround van 2018 in Amsterdam was geen sprake. In het Olympisch Stadion kwam hij ten val op de afsluitende tien kilometer, waarmee hij een zekere wereldtitel als los zand door de vingers zag glippen.

Die mispeer motiveerde hem de afgelopen zomer wél om nóg harder te trainen, zo moest hij bekennen. „Ik werk hard, al acht jaar lang. Al die jaren heb ik geen ziektes of blessures gehad, dat scheelt ook een hoop. En het mooiste is: het is nog lang niet afgelopen. Ik ben pas 26. Mijn beste jaren moeten nog komen.”

De 32-jarige Kramer (6.12,53) moest het donderdag in de Max Aicher Arena doen met brons. Het was voor het eerst dat de Fries, die sinds 2007 acht keer goud won, op een WK afstanden werd verslagen op een 5000 meter. Patrick Roest (6.11,70) veroverde zilver.

