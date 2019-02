Opgebloeide Jones mag bij ManUtd blijven

„Phil weet wat ervoor nodig is om speler van Manchester United te zijn”, zegt manager Ole Gunnar Solskjaer, onder wie de 26-jarige verdediger weer is opgebloeid.

Jones debuteerde als profvoetballer bij Blackburn Rovers en stapte in 2011 over naar Manchester United. De robuuste verdediger was aanvankelijk basisspeler, maar door de nodige blessures stond hij ook vaak aan de kant.

De 27-voudig international, die van de partij was op de WK’s van 2014 en 2018, kreeg dit seizoen amper speeltijd van José Mourinho. Na diens ontslag in december mag hij van de nieuwe trainer Solskjaer wel vaak spelen.

„Ik ben Ole dankbaar voor het vertrouwen”, zei Jones, die een landstitel, FA Cup en de winst van de Europa League op zijn erelijst heeft staan. „Manchester United vormt al acht jaar een belangrijk deel van mijn leven en ik hou van alles bij deze club. Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract.”