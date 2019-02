Herstel van golfster Van Dam net niet genoeg

De 23-jarige Arnhemse herstelde zich vrijdag goed van haar teleurstellende openingsronde op het Handa Vic Open in Australië, maar ze één slag te veel nodig om de 'cut' te halen. Met 146 slagen werd Van Dam uitgeschakeld.

Van Dam won vorig jaar twee toernooien op de Europese tour en veroverde een speelkaart voor de Amerikaanse tour. Ze kan daardoor de absolute toptoernooien spelen. De nummer 74 van de wereld begon dit jaar voortvarend met de derde plaats in het Ladies Open van Abu Dhabi, onderdeel van de Europese tour.

De Arnhemse startte donderdag op de zogeheten Beach Course van golfclub 13th Beach Golf Links in Victoria, nabij Melbourne, met een ronde van 76 slagen (vier boven par). Een dag later deed Van Dam het met 70 slagen een stuk beter op de Creek Course. Ze produceerde vier birdies en één bogey. Haar opmars bleek net niet genoeg om ook in het weekeinde te mogen spelen.