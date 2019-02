Haas richt pijlen op Red Bull

Met Rich Energy heeft de Amerikaanse renstal een nieuwe titelsponsor weten te strikken. Officieel heet het team in 2019 Rich Energy Haas F1 Team. De Britse energiedrankjesproducent is voornemens om Red Bull op den duur af te troeven als marktleider op het gebied van energiedrankjes.

Teambaas Günter Steiner hoopt vooral dat Romain Grosjean en Kevin Magnussen zich op het asfalt zo snel mogelijk kunnen meten met Max Verstappen en Pierre Gasly.

„Het is zeker ambitieus. Red Bull is een goed team, de nummer drie van vorig jaar. Wij werden vijfde. Maar je weet het nooit. Als geen doel hebt, bereik je ook niets. Over de kansen om dat naast de baan voor elkaar te krijgen, kan ik niets zeggen. Ik ben geen expert op het gebied van energiedrankjes.”

Het feit dat Red Bull komen seizoen zijn vuurdoop beleefd met de Honda-motor biedt kansen, denkt Steiner. „Honda is elk jaar beter geworden en zal dit jaar opnieuw beter worden, maar vorig jaar jaar kampten ze natuurijk wel met problemen met de betrouwbaarheid.”

Magnussen is blij met de ambitieuze voornemens van zijn teambaas. De Deen verwacht in de strijd met Red Bull echter niet direct wonderen. „Ik betwijfel of het dit jaar al gaat lukken, maar wie weet wat de toekomst brengt.”

Grosjean denkt eveneens dat doelen van zijn teambaas pas op de lange termijn kunnen worden behaald. „De Formule 1 is bezig om teams meer kansen te geven om te winnen”, aldus de Fransman, doelend op de eenvoudigere regelgeving en een mogelijk budgetplafond. „Ik denk alleen niet dat we daar voor 2021 iets van merken.”