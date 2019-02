Nantes eert Sala met rugnummer 9

Tevens wil voorzitter Waldemar Kita de aanvaller eren door het rugnummer van Sala, nummer 9, niet meer te vergeven. „Emiliano heeft zijn sporen achtergelaten en daarom wil ik hem, net als veel fans, eren”, aldus Kita.

„Dit nieuws maakt een einde aan het eindeloze wachten. Dit zijn moeilijke ochtenden waarbij je ontwaakt uit een nachtmerrie en de realiteit ons helaas inhaalt”, schrijft de club in een verklaring. „We verliezen vandaag een vriend, een getalenteerde speler en een voorbeeldige teamgenoot.”

Voorafgaand aan alle voetbalwedstrijden van komend weekeinde in de twee hoogste competities van Frankrijk wordt stilgestaan bij het overlijden van Emiliano Sala.

Alle duels in Ligue 1 en Ligue 2 worden voorafgegaan door een minuut applaus, meldt de voetbalbond in een verklaring.

De 28-jarige Sala en piloot David Ibbotson zaten in een vliegtuigje dat op maandag 21 januari boven Het Kanaal van de radar verdween. De twee waren op weg van Frankrijk naar Wales, nadat Sala door Cardiff City voor 20 miljoen euro was overgenomen van Nantes. Zondag werd het toestel op de bodem van de zee gelokaliseerd en maandag werd een lichaam in het wrak gezien. Dat lichaam bleek van Sala te zijn.

De Franse ploeg Nantes liet woensdag weten dat het alsnog omgerekend 17 miljoen euro voor de transfer van Sala wil ontvangen van Cardiff City.

Vrijdagavond staat in Ligue 1 het duel tussen Dijon en Olympique Marseille op het programma.

Bekijk ook: Lichaam in vliegtuigwrak is van Sala

Bekijk ook: Ajacied treurt om dood Sala