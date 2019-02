Ploeg Dumoulin schuift jong talent door

De 21-jarige Stork wordt beloond voor zijn prestaties en goede trainingsperiode in de winter, meldt de ploeg uit de UCI WorldTour. De WorldTour is de logische volgende stap, zo valt te lezen in het persbericht.

Stork is na de Nederlander Joris Nieuwenhuis, de Zwitser Marc Hirschi en zijn landgenoot Max Kanter de vierde renner die vanuit de eigen opleiding doorstroomt bij Sunweb.

De Duitse klassementsrenner maakt eind maart zijn debuut bij de profs in Coppi Bartali, een meerdaagse ronde in Italië.