Haarhuis kiest voor Rus en Hogenkamp

Hogenkamp neemt het zaterdag in Den Bosch op tegen Bianca Andreescu en Rus treft Françoise Abanda. Andreescu staat op de 70e plek van de wereldranglijst en is de enige speelster van de ontmoeting die deel uitmaakt van de top 100.

Behalve Hogenkamp en Rus behoren ook Bibiane Schoofs en Demi Schuurs tot de Nederlandse selectie. Zij nemen zondag het dubbelspel voor hun rekening.

Het duel tussen Nederland en Canada maakt deel uit van Wereldgroep II. De plaats van handeling is de Maaspoort in Den Bosch, waar een indoorgravelbaan is aangelegd.