ADO wil langer door met Groenendijk

De 54-jarige coach heeft van zijn club een aanbieding gekregen om langer werkzaam te blijven in de Hofstad. „Binnenkort volgt er weer een gesprek”, zei Groenendijk vrijdagmiddag. De intentie van beide partijen is om de samenwerking voort te zetten.

Groenendijk is vandaag (vrijdag) exact twee jaar werkzaam als trainer van ADO Den Haag. De oud-speler van onder meer Ajax en FC Utrecht volgde Zeljko Petrovic op en loodste de Hagenaars vanuit de gevarenzone in veilige haven. Vorig seizoen bereikte ADO zelfs de play-offs om Europees voetbal, waar Vitesse in de halve finale te sterk was. Momenteel bezet de club de elfde plaats.

