’Gaat goede kant op met Bergwijn en Lozano’

Beide aanvallers trainden vrijdagmorgen gedeeltelijk mee met de selectie. Bergwijn viel afgelopen zondag tijdens het treffen met Fortuna Sittard in de tweede helft uit met een kuitblessure, terwijl Lozano die wedstrijd al vanaf de tribune toekeek. De Mexicaan ging een week eerder tegen FC Groningen al voor rust met hoofdletsel van het veld.

Afwachten

„Het gaat de goede kant op, beter dan ik had verwacht”, zei Van Bommel na de vrijdagtraining. „Het is even afwachten hoe ze er zaterdag na de afsluitende training voor staan.” De coach liet wel weten dat het tweetal ook bij een gedeeltelijke training op zaterdag een optie is voor de wedstrijdselectie in de Galgenwaard.

