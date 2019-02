Video: Verstappen en Gasly racen op het ijs

Beide Red Bull-coureurs namen het op de schaatsbaan Flevonice tegen elkaar op in speciaal geprepareerde karts. „Heel erg leuk”, aldus Verstappen. „Het was mijn eerste keer ijskarten en ik vond het best snel gaan. Ik denk dat we op een bepaald moment in de zesde versnelling boven de 100 kwamen, dus dat is te gek. Ik heb natuurlijk wel eerder geschaatst, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gedaan. Als ik mijn driften zou beoordelen, zou ik mezelf een 8 geven. Ik heb veel gelachen met Pierre en vond dit een geweldige manier om samen het seizoen te starten.”

Pierre Gasly geeft zichzelf een 10 voor het driften op de ijsbaan. Ⓒ Red Bull Contentpool

Gasly, vanaf komend seizoen de opvolger van Daniel Ricciardo als teamgenoot van Verstappen, had een hogere dunk van zichzelf na de avonturen op het ijs. Hij gaf zichzelf een 10 voor zijn drifts. „Het is echt anders dan wat we normaal zouden doen op een circuit met een Formule 1-auto. Ik vind het gaaf dat ik dit soort dingen mag ervaren.”

Payback-time

De Fransman vervolgt: „Ik ben dol op wedstrijden en toen ik in het WK en het Europese kampioenschappen kartte, maakte de adrenaline en competitie het natuurlijk super spannend. En dit was echt geweldig leuk om samen met Max te doen. Ik denk dat ik nu ook iets leuks voor hem moet organiseren voor als hij naar Frankrijk komt”, weet de 23-jarige nieuwkomer bij Red Bull dat het in de toekomst ’payback-time’ voor hem is.

Tot slot schotelde Verstappen Gasly een bijzondere traktatie voor. „Dit is een echte Nederlandse delicatesse, een van de beste soepen ter wereld”, zei Verstappen toen hij Gasly een kom dampende erwtensoep serveerde. „Dat is moeilijk om te geloven...”, reageerde een bedenkelijk kijkende Gasly. Maar de Fransman kwam na een paar happen op zijn woorden terug. „Het smaakt een stuk beter dan het er uit ziet!”

Pierre Gasky heeft zijn twijfels bij de voorgeschotelde erwtensoep door Max Verstappen, maar de Fransman vindt het best lekker. Ⓒ Red Bull Content Pool