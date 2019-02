Programma WK afstanden: dag 3

Olympisch kampioen Esmee Visser is een van de favorieten voor de zege op 5000 meter. Ook Carien Kleibeuker verschijnt namens Nederland aan de start.

Op de 1000 meter mannen is titelverdediger Kjeld Nuis logischerwijs een van de kanshebbers, al zijn Kai Verbij en Thomas Krol dit seizoen ook sterk op de kilometer. Bij de World Cup in Hamar van afgelopen weekeinde stonden de drie Nederlanders gezamenlijk op het podium. Verbij won in het Vikingschip, Krol werd tweede, Nuis derde.

Op de 1000 meter heeft Nederland drie ijzers in het vuur: Antoinette de Jong, Jutta Leerdam en Ireen Wüst. Laatstgenoemde neemt het op tegen Brittany Bowe, die samen - met Nao Kodaira - de belangrijkste gegadigde voor goud lijkt.

De dag wordt afgesloten met de 10.000 meter voor mannen. Jorrit Bergsma is de man met het beste PR van het deelnemersveld, maar steekt momenteel niet in zijn beste vorm getuige zijn twaalfde plek op de vijf kilometer. Patrick Roest is de tweede Nederlandse deelnemer en zou om de zege moeten kunnen meedoen.

Nederland veroverde dit WK al goud op de ploegachtervolging (mannen) en de teamsprint (mannen en vrouwen). Het is nog wachten op de eerste individuele plak.

Twee jaar terug tijdens de WK afstanden in Gangneung werd in totaal acht keer goud gewonnen. Destijds stond de teamsprint nog niet op het programma.

Programma dag 3 WK afstanden:

13:15 uur: 5000 meter vrouwen

14:20 uur: 1000 meter mannen

15:04 uur: 1000 meter vrouwen

15:49 uur: 10.000 meter mannen