UCI wijst WK wielrennen 2023 toe aan Glasgow

In de Schotse stad wordt in maar liefst dertien disciplines gestreden om de wereldtitels. Het evenement vindt in augustus 2023 plaats en duurt twee weken. In Glasgow ligt onder meer het Sir Chris Hoy Velodrome, waar het baanwielrennen plaatsheeft. Behalve baanwielrennen maken ook wegwielrennen, mountainbiken en BMX’en deel uit van het grootschalige evenement.

Overtuigd van groot succes

Het toernooi wordt eens in de vier jaar georganiseerd in het jaar voor de Olympische Spelen. „Voor meerdere weken wordt de stad of regio de wielerhoofdstad van de wereld”, schrijft de UCI. „Glasgow en Schotland hebben veel ervaring met het organiseren van grote evenementen. Ik ben ervan overtuigd dat het een groot succes zal worden en kijk uit naar de voorbereidingen”, zei UCI-baas David Lappartient.

Vorig jaar werden in Glasgow tegelijkertijd EK’s in diverse sporten gehouden, waaronder wielrennen. Ellen van Dijk won de tijdrit bij de vrouwen.