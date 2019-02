Feyenoord ziet Haps weer in ziekenboeg belanden

De 25-jarige linksback heeft een liesblessure opgelopen. „Ridgeciano heeft gisteren en vandaag meegetraind, maar het gevoel is niet goed genoeg”, zei Van Bronckhorst vrijdag tijdens de persconferentie. „Hij heeft nu wat last van zijn lies en kan dan ook niet spelen.” Haps maakte onlangs na een lange afwezigheid door een scheenbeenblessure zijn rentree. In de duels met Ajax en Excelsior viel de linkspoot in de tweede helft in.

Robin van Persie liet zich deze week niet dagelijks op het trainingsveld zien, maar mogelijk doet de ervaren aanvoerder toch mee tegen de nummer 17 van de Eredivisie. „Hij had na het duel met Excelsior last van zijn knie, maar heeft de laatste dagen goed kunnen meetrainen”, aldus Van Bronckhorst, die het tegen De Graafschap ook zonder doelman Justin Bijlow en Eric Botteghin moet doen.

