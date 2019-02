Barça ziet middenvelder voor weken wegvallen

De Braziliaan heeft een hamstringblessure opgelopen. De 22-jarige international, vorig jaar voor zo’n 40 miljoen euro overgekomen van de Braziliaanse club Gremio, speelde woensdag nog 90 minuten mee in de Clasico voor de Spaanse beker (1-1) tegen Real Madrid.

Champions League

Arthur mist nu onder meer het eerste duel met Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League - op 19 februari in Frankrijk - en de dubbele ontmoeting met Real Madrid. Barcelona gaat op 27 februari naar de Spaanse hoofdstad voor de return in de halve finale van de Copa del Rey en enkele dagen later weer, dan voor de Spaanse competitie.

Trainer Ernesto Valverde liet Arthur dit seizoen in zestien van de 22 competitieduels spelen bij de koploper van La Liga. De Braziliaan kwam vijf keer in actie in de Champions League.

