Max Verstappen bezorgt koning Willem-Alexander kippenvel: ’Wát een ambassadeur voor ons land’

ZANDVOORT - Wie was nu eigenlijk de échte koning van Zandvoort? De prijzenpakker in de Red Bull met nummer 1 of de net als in 2021 aanwezige Willem-Alexander? Die laatste gaf desgevraagd zelf het antwoord.

Een onderonsje tussen koning Willem-Alexander en de koning van de Formule 1, Max Verstappen. Ⓒ ANP / Robin Utrecht