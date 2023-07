Ajax-leiding zet trainer Maurice Steijn in hemd

AUGSBURG - Het gemor over het gebrek aan daadkracht van Ajax op de transfermarkt neemt in en rond de club in rap tempo toe. De huidige staat van de selectie van Maurice Steijn, die zich in Duitsland blameerde tegen de steevaste degradatiekandidaat Augsburg (3-1), kan leiden tot het vertrek van een inmiddels gefrustreerde sterkhouder als Davy Klaassen en keeper Geronimo Rulli.

Maurice Steijn met zijn assistenten. Ⓒ ANP Pro Shots