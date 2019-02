Van Bommel prijst Advocaat: ’Sterk, dat doen er niet veel’

De oud-bondscoach heeft Feyenoord laten weten geen trainer te willen worden. „Ik vind het sterk dat hij zelf die beslissing neemt. Dat doen er niet veel, hoor”, zei Van Bommel, die het zondag met PSV opneemt tegen FC Utrecht, de club waar Advocaat nu nog coach is.

„Wie had dat vijf jaar geleden gedacht? Toen stonden we samen op het veld bij PSV. Hij als trainer en ik als speler. Nu staan we tegenover elkaar, dat is zeker leuk. We hebben af en toe nog wel contact”, aldus Van Bommel.

Incidenten

FC Utrecht is bezig aan een slechte reeks, en ook zijn er enkele incidenten bij de club. Oussama Tannane werd op non-actief gesteld en Riechedly Bazoer is voor drie wedstrijden geschorst. Van Bommel: „Dat zijn dingen die gebeuren in een seizoen. Dick is ervaren genoeg om daar mee om te gaan. Hij is onafhankelijk genoeg om daar de juiste keuzes in te maken. Hij laat zich niet leiden door wat dan ook.”

