Waterpolosters hebben aanvoerster Genee terug

Dagmar Genee keert voor de vijfde groepswedstrijd in de World League tegen Hongarije terug in de selectie van bondscoach Arno Havenga. Genee kwam sinds het gewonnen EK in Barcelona niet meer in actie voor Oranje vanwege een gebroken vinger. Maud Megens, de topscorer van het EK, ontbreekt in de selectie.

Strafworpen

De Europees kampioen treft Hongarije dinsdag in Boedapest. Vorige maand verloor de ploeg van Havenga in Den Haag via strafworpen van de Hongaarse vrouwen: 13-14. Oranje boog ook voor de tweede keer voor Italië. De waterpolosters wonnen vooralsnog alleen van Frankrijk met 18-6.

Olympische Spelen

Bij een zege in Boedapest plaatsen de Nederlandse waterpolosters zich in navolging van Italië en Hongarije voor de Europese finale van de World League, eind maart in Turijn. Op dat toernooi kwalificeren de drie beste landen zich voor de mondiale superfinale, waar voor de winnaar een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio 2020 klaar ligt.

Vorig jaar verloor Oranje de finale van de World League van de Verenigde Staten.