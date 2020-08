Verstappen klokt derde tijd in Barcelona

Valtteri Bottas noteerde op het Circuit de Catalunya de rapste tijd: 1.16,785. Hij was daarmee 39 duizendsten van een seconde sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton. Verstappen gaf bijna een seconde toe op Bottas. Zijn teamgenoot Alexander Albon (achtste) klaagde tijdens de eerste trainingssessie over een gebrek aan power, maar kon kort daarna wel weer terugkeren op het asfalt. Charles Leclerc en Sebastian Vettel, die met een nieuw chassis rijdt, kwamen tot de vierde en vijfde tijd.

Verstappen testte eerst enige tijd de hardste band uit, die dit weekeinde beschikbaar is. Zijn snelste tijd noteerde hij op de zachtst mogelijke compound. Dat gold ook voor de Mercedes-coureurs. Zij hadden vorige week tijdens de race op Silverstone last van veel slijtage. In tegenstelling tot Verstappen, die daar zijn eerste race van het seizoen won. Naar het warme Barcelona heeft leverancier Pirelli weer de drie hardst mogelijke banden-compounds meegenomen.

Bottas zorgde, naast zijn snelste tijd, ook nog voor een opvallend moment. De Fin liet over de boordradio weten dat hij al rijdend een vogel had geraakt.