Murashov pakt goud op 500 meter, geen Nederlanders op podium

Ronald Mulder, Dai Dai N’tab en Jan Smeekens eindigden naast het podium. Mulder klokte 34,50 en was op de zesde plaats de beste Nederlander. N’tab (8e) was in 34,55 iets langzamer. Smeekens was in 34,68 de minst snelle van de drie. Dat leverde hem de elfde plaats op in het eindklassement.

Goud was er voor de Rus Ruslan Murashov, olympisch kampioen Havard Lorentzen veroverde het zilver. De bronzen medaille ging naar Viktor Mushtakov. Pavel Kulizhnikov kon het in de laatste rit niet bolwerken. De favoriet kwam niet verder dan de zevende tijd.

